إيران: حاملة "أبراهام لنكولن" ابتعدت عن سواحلنا خشية الوقوع في مرمى صواريخنا

أكد قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، أن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"، قد ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة غير مسبوقة، مرجعا ذلك لخشيتها من الصواريخ الإيرانية.

وأشار خانزادي إلى أن "العدو يستعرض قوته من خلال إرساء تجهيزاته العسكرية في شمال المحيط الهندي من حاملات طائرات وبارجات، لكنه لم

يجرؤ على الدخول إلى مياه الخليج".

وأضاف: "عندما يغادرون الخليج سيكون ذلك بسبب خوفهم وقلقهم من أن يتم استهداف سفنهم بالصواريخ الإيرانية الموجودة في الخليج وبحر عمان، ولهذا فقد لاذوا بالفرار إلى خارج حدودنا".

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وأشار إلى أن "أمريكا لا

تملك الجرأة على مواجهة إيران"، وقال: "لقد توقفت حاملة الطائرات الأمريكية على بعد 700 كم من حدودنا، وهذا أمر لا سابق له في التاريخ".

وشدد خانزادي على أن تواجد السفن الحربية الأمريكية على هذه المسافة البعيدة عن السواحل الإيرانية يكشف عجز القوات الأمريكية عن فعل أي شيء تجاه بلاده من الناحية العملية، مؤكدا أن "استعراض الأمريكيين مقاتلاتهم على حاملتهم لم يعد بهذه السهولة".