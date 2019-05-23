مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في انفجار غرب بغداد

قال مسؤول عراقي اليوم الخميس، إن سيارة متوقفة انفجرت في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

ووقع الانفجار في قضاء القائم في الأنبار على بعد 300 كيلومتر إلى الغرب من بغداد.

وقال أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم، إن السيارة كانت متوقفة داخل مغسلة للسيارات. واستهدف الهجوم أعضاء من ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، فقتل أحدهم وأصاب اثنين آخرين. وقتل عامل في مغسلة السيارات أيضاً.

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