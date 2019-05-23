ترامب يصف وزير خارجيته السابق تيلرسون بالجهل

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجدداً اليوم الخميس، وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، ووصمه بالجهل.

وكان الرئيس الأميركي يعترض على قول تيلرسون إن ترامب كان أقل استعداداً من نظيره الروسي فلاديمير بوتن في أول لقاء بينهما في 2017.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، "اختلق ريكس تيلرسون، وهو جاهل تماماً وليس لديه لا الاستعداد ولا الذكاء الكافي ليكون وزير خارجية، قصة ادعى فيها أني كنت أقل استعداداً من فلاديمير بوتن خلال لقاء هامبورغ في ألمانيا".

وأضاف ترامب "لا أعتقد أن بوتن يوافق على ذلك. أنظروا كيف هي الولايات المتحدة".

وكانت صحف أميركية نقلت عن تيلرسون، الذي كان وزير خارجية في العام الأول من ولاية ترامب، هذه القصة الثلاثاء أثناء جلسة استماع مطولة مغلقة أمام لجنة برلمانية.

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وبحسب هذه الرواية التي نقلتها مصادر برلمانية، كان ترامب يتوقع مقابلة سريعة مع بوتن في هامبورغ في يوليو 2017، لكن المقابلة استمرت لأكثر من ساعتين ولم تكن في صالح ترامب.

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وتحظى المقابلات بين ترامب وبوتن باهتمام خاص في واشنطن حيث اتهم قسم من الطبقة السياسية الرئيس الأميركي بتوجه تصالحي مفرط إزاء الرئيس الروسي.

ولزم تليرسون نسبياً التكتم منذ إقالته في مارس 2018، لكن علاقاته السيئة مع ترامب معروفة للجميع.

وكان تيلرسون رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "اكسون موبيل"، قال في ديسمبر 2018 إن ترامب "يفتقر إلى الانضباط، ولا يحب القراءة ولا يقرأ التقارير".

وأضاف "كان يجب أن أقول له: سيدي الرئيس، أفهم ما تريدون القيام به لكن لا يمكنكم فعله بهذه الطريقة لأن في ذلك مخالفة لقانون وانتهاك لمعاهدة. وكان ذلك يزعجه كثيراً".

كانت تلك العبارات اثارت حنق ترامب الذي اتهم وزيره السابق للخارجية مرة اولى بأنه "شديد الجهل".

وأضاف الرئيس الأميركي، مواصلاً هجومه على وزير خارجيته السابق، "كان كسولاً جداً (..) ولا يملك القدرات الذهنية اللازمة (..) كان علي التخلص منه في وقت أبكر".