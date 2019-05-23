رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي بفوزه في الانتخابات

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، نظيره الهندي ناريندرا مودي وحزبه على فوزهما في الانتخابات التشريعية.

كان مودي أعلن، في وقت سابق اليوم، تحقيق حزبه الهندوسي القومي "بهاراتيا جاناتا" فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية.

وكتب خان، في تغريدة على "تويتر"، "أهنئ رئيس الوزراء مودي على فوز حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه في الانتخابات. أتطلع للعمل معه من أجل السلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا".

تأتي رسالة خان بعد ساعات على إعلان الجيش الباكستاني أنه أجرى تجربة على صاروخ بالستي أرض-أرض قادر على حمل رؤوس تقليدية ونووية.

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جاء ذلك بعد إعلان الهند، قبل ذلك بيوم، أن جيشها أجرى تجربة على أسرع صاروخ عابر للقارات في العالم ونجح في إصابة هدف بري بعد إطلاقه من طائرة مقاتلة.

وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان، الجارتين النوويتين، توتراً في الآونة الأخيرة في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين وهو ما حمل البلدين إلى حافة حرب في فبراير الماضي.

لكن خان قال في إبريل إن فوز مودي يمكن أن يساهم في حل مسألة كشمير، مؤكداً أن إسلام آباد أبدت على الدوام استعدادها للحوار مع نيودلهي.