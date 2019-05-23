بومبيو: "هواوي" غير صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" ليست صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية.

وصرّح لشبكة "سي ان بي سي" أنه عندما تقول "هواوي" أنها لا تعمل مع الحكومة الصينية "فذلك ليس صحيحاً"، مؤكداً أن رين زينغفي الرئيس التنفيذي لهواوي "لا يقول الحقيقة للشعب الأميركي أو العالم".

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وأضاف مايك بومبيو أن الصين تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي الأميركي، مبدياً اعتقاده أن مزيداً من الشركات الأميركية ستقطع علاقاتها مع "هواوي تكنولوجيز".

صعد أكبر اقتصادين في العالم زيادات الرسوم الجمركية على وارداته من الطرف الآخر بعد انهيار محادثات لحل النزاع، وتفاقمت الأزمة بعد أن وضعت واشنطن الأسبوع الماضي شركة "هواوي تكنولوجيز" و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة، في ما يسمى "قائمة الكيانات"، وهي خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أميركا بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية.