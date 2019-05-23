إعادة فتح الطرق حول مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد فحص جسم مريب

أعادت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، فتح الشوارع المحيطة بمقر إقامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد أن تأكدت من خلو جسم عثر عليه في منطقة "وايتهول" في لندن من أي مواد خطرة.

وقالت شرطة لندن على تويتر "يسعدنا أن نبلغكم أن الجسم المعني خضع لفحص كامل وتبين عدم خطورته. سيعاد فتح الطرق قريبا".

وكانت الشرطة أغلقت المكان ومنعت الخروج من والدخول إلى مقر رئيسة الوزراء في "داونينج ستريت" لفحص الجسم الغريب.