مرتضى منصور يقترب من خطف لابا كودجو من الأهلي المصري

دخل فريق الزمالك المصري، على خط الأندية الراغبة بقوة في ضم نجم وهداف النهضة البركانية، الطوغولي لابا كودجو، اكتشاف إفريقيا هذا الموسم، وهداف كاس الكونفدرالية الإفريقية بثمانية أهداف، ليقدم نفسه كأكبر منافس ومرشح للظفر بخدماته، بعد النادي المصري الآخر، الأهلي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللاعب الطوغولي، الذي سينتهي عقده مع الفريق، نهاية الموسم الحالي، أبدى موافقته المبدئية للانتقال للفريق المصري، الصيف المقبل، وذلك من أجل خوض أول تجربة له، في الدوري المصري الممتاز.

وأكدت المصادر نفسها، أن الفريق المصري فتح منذ عدة أيام، باب المفاوضات مع وكيل اللاعب، والمفاوضات في مراحلها الأخيرة.

ويرغب لابا كودجو، أن يهدي فريقه البركاني أول ألقابه القارية على مر تاريخه، قبل الرحيل لفريق آخر، وذلك عندما يخوض إياب نهائي “الكاف” أمام الزمالك، يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب، بعد أن كان صاحب هدف الانتصار في مباراة الذهاب في بركان.

جدير ذكره، أن الاهلي، كان أول الأندية التي فتحت باب المفاوضات مع كودجو، بل إن عدد من التقارير الصحفية المصرية ذهبت إلى حد التأكيد على أن اللاعب سيرتدي قميص ” نادي القرن” العام المقبل.