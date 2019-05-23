مهمة غريبة لخدم الملكة إلزابيث

يشتغل بعض خدم الملكة البريطانية “إلزابيث الثانية”، في انتعال أحذيتها قبلها، وذلك من أجل أن تصبح أكثر راحة عندما تلبسها.

وكشفت صحيفة الميرور البريطانية، أخيرا، أن الملكة تكلف خدما خاصا من حاشيتها من أجل انتعال أحذيتها، قبل أن تنتعلها هي، لتكون مريحة لها، خصوصا أنها تقوم بأنشطة مختلفة، وهي واقفة.

ويشترط في الخدم المذكور أن تكون مقاسات رجليهم بمعاير محددة، لتقوم بالمهمة المرغوبة منها.

وتملك الملكة، البالغة من العمر 93 سنة، حاشية كبيرة، تكلفها بمهام مختلفة، مثل فتح الأبواب لها، وتسيير حساباتها على شبكات التواصل، وتدوين يومياتها، والاهتمام بخيولها، التي نربيها.