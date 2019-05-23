نفاذ الأدوية من السوق الوطنية…وزارة الصحة تقر والأزمة تطال دواء خاصا بحديثي الولادة

وسط حديث عن نفاذ مخزون المغرب من بعض الأدوية الحيوية، أقرت وزارة الصحة اليوم الخميس، بنفاذ مخزون دواء “vitamine K”، الخاص بالرضع حديثي الولادة.

وفي حديثه لـ”اليوم 24” اليوم الخميس، قال البروفيسور جمال توفيق، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، إن السوق المغربية تضم أكثر من 7000دواء كل منها مركب من على الأقل عشرة مواد مختلفة، موضحا أن المغرب يصنع أغلب الأدوية.

وعن نفاذ الأدوية من السوق الوطنية، يرى توفيق أن الموضوع يتم تداولة بتضخيم في بعض الأحيان، قائلا “لا يمكن أن يكون كل شيء حاضر في نفس الوقت، دائما تكون مشاكل التصنيع والاستيراد للمواد الأولية، ولا يوجد بلد في العالم متوفر فيه 100 في المائة من الأدوية”.

ويوضح توفيق أن نفاذ الأدوية المصنعة محليا يكون مرتبطا بإكراهات التصنيع أو تعطل آلات أو عدم توفر مواد يتم استيرادها من مصانع أجنبية، مشددا على أن المديرية تتوفر على مرصد يتتبع بشكل يومي واقع توفر الأدوية في السوق المغربية.

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ويقول توفيق إن أغلب الأدوية التي يتم الحديث عن نفاذها من السوق المغربية حاليا يمكن تعويضها بأدوية بديلة، مقرا في الوقت ذاته بأن المشكل الحقيقي يواجه اليوم في نفاذ “vitamine K” الموجه للرضع حديثي الولادة، حيث يقول إن الوزارة تتوفر عليه في المستشفيات العمومية ويتم تقديمه لكل الأمهات حديثات الوضع، إلا أن المواطنين الذين يتوجهون للمصحات الخاصة، يواجهون مشكلة نفاذه من الأسواق، مؤكدا على أن الوزارة “تتابع المشكل”.