الخلفي: نحيي مهنية وثبات “كولر” وملتزمون بالعمل من أجل حل واقعي

عقب استقالة المبعوث الأممي للصحراء المغربية “هورست كوهلر”، أمس الأربعاء، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد زوال اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية، التي أعقبت المجلس الحكومي، إن المغرب يحيي “مهنية وثبات كولر”.

ونوه الخلفي بجهود “كولر”، “التي بذلها منذ تعيينه، في غشت 2017″، مضيفا: “لابد من الإشادة بما أبان عنه من مهنية وثبات، ومجهود، واستعداد في قيامه بعمله”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المغرب أكد مرة ثانية التزامه بالعمل على التوصل إلى حل واقعي عملي وبراغماتي، متوافق عليه، لهذا النزاع المفتعل، يقوم على أساس الحكم الذاتي”.

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وأكد المتحدث نفسه “دعم المملكة لجهود الأمين العام لتسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية”.

وقالت الأمم المتحدة، أمس، إن مبعوثها إلى الصحراء الرئيس الألماني الأسبق “هورست كوهلر”، الذي يبلغ من العمر 76 سنة، قدم استقالته من منصبه “لدواع صحية”.

يذكر أن “كوهلر” تسلم مهامه، في شهر يونيو من عام 2017، وأطلق سلسلة المباحثات المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف.