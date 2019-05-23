ليفاندوفسكي يوضح رأيه بضم ساني للنادي البافاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، برأيه في إمكانية تعاقد فريقه مع الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكداً أنه الأنسب لتعويض رحيل نجمي الفريق: آرين روبن وفرانك ريبيري.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "كيكر" الألمانية إنّ"ساني لاعب رائع ويملك إمكانات فنية عالية، لقد رأيت ذلك عن قرب في عديد من المناسبات".

وأضاف"ليروي من اللاعبين القادرين على مساعدة الفريق على التحسُّن، من المباراة الأولى، ونحن بحاجة لهذه الجودة في بايرن، لكي نصبح أفضل".

وأكد الدولي البولندي أن أي لاعب جديد لن يكون لديه الوقت الكافي للتأقلم في صفوف البافاري، موضحاً "يجب عليك إظهار أفضل ما لديك، منذ ظهورك الأول مع الفريق".

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وأفادت تقارير صحفية عديدة مؤخراً، باعتزام النادي البافاري التقدُّم بعرض رسمي، لضم الدولي الألماني هذا الصيف، من أجل تعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.

كما أن ساني لا يشارك بانتظام مع المدرب بيب غوارديولا في السيتي هذا العام، حيث يفضل عليه الثنائي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ على مستوى الأجنحة الهجومية، في حين يبقى بديلاً أغلب الأوقات رفقة النجم الجزائري رياض محرز، في خطط الفيلسوف الإسباني.

وهو الوضع الذي ربما يعول عليه نادٍ كبير مثل بايرن يُغري ساني بالانتقال له، من أجل اللعب بشكل دائم وأيضاً نيل ألقاب عديدة، حيث إنه يعد كبير الكرة الألمانية وموجود دائماً في أكبر الأدوار بدوري أبطال أوروبا.