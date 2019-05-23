إدارة مانشستر سيتي "جوارديولا حسم قراره"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد التقارير الصحافية الإيطالية التي قد أشارت مؤخراً إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق نهائي مع جوارديولا بشأن تولي تدريب "البيانكونيري" لمدة 4 سنوات مقابل 24 مليون يورو سنوياً، ومن المقرر الإعلان عن هذا الأمر 14 حزيران/ يونيو المقبل.

قال عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، ألبرتو جالاسي، في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا"، "بصفتي عضوًا في مجلس إدارة السيتي، فوجئت بهذا الأمر".

أضاف جالاسى قائلاً، "بيب هو مدربنا ويريد البقاء معنا، هو لا يستطيع فهم كيف لا يتم سماع كلمته، كل تلك الأحاديث كذب".

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أشار عضو مجلس إدارة مان سيتى قائلاً، "أول شيء يفعله النادي الجاد في هذه الحالات هي التواصل مع النادي الأخر، ولكن القصة ليس لها أساس من الصحة".

تابع قائلاً "نحن لا نفهم كم مرة يجب أن يتدخل النادي ليقول إن بيب لا يريد مغادرة مانشستر سيتي".

واختتم عضو مجلس إدارة مانشستر سيتى تصريحاته قائلاً، "يوفنتوس ناد لا يحتاج إلى الدفاع عنه، وأدركنا أن الأمور أصبحت سخيفة، أنا أسف لعشاق يوفنتوس ولكن عليهم إيجاد مدرب آخر".