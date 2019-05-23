إعبلين: مصرع طفلة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت فتاة تبلغ من العمر 3 أعوام، مصرعها، مساء اليوم، الخميس، إثر تعرضها للدهس في قرية إعبلين الواقعة في منطقة الجليل.

وذكرت المصادر الطبية أنه "بعد محاولات لإنعاش طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، تعرضت للدهس في قرية إعبلين، اضطرت طواقم الإسعاف إلى الإعلان عن وفاتها متأثرة بجراحها".

وحاولت الطواقم الطبية إنعاش الطفلة لكن دون جدوى، وتم إقرار وفاتها على الفور.

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ووصلت الشرطة إلى المكان وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أنه وبحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد فإنه منذ مطلع العام 2019 ولغاية شهر نيسان/ أبريل الماضي قُتل 91 شخصا في حوادث الطرق.

ووفقًا للمعطيات، فإن 30 من ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام، من المجتمع العربي، بما يقدر بأكثر من ثمانية قتلى شهريا في المتوسط. وفي ذات الفترة من العام الماضي 2018، قُتل 20 شخصا من المجتمع العربي، أي بزيادة بلغت 50%.