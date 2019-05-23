استقالة المبعوث الأممي للصحراء الغربية لأسباب صحية

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أحمد محمود24 مشاهدة
المبعوث اﻟﺨﺎﺹ للأمين العام للأمم المتحدة ﺇﻟﻰ الصحراﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
قدم المبعوث اﻟﺨﺎﺹ للأمين العام للأمم المتحدة ﺇﻟﻰ الصحراﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻫﻮﺭﺳﺖ ﻛﻮﻫﻠﺮ، استقالته من منصبه، ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﻫﻠﺮ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 76 ﺳﻨﺔ، ﺗﻌﻮﺩ إلى "دﻭﺍﻉ ﺻﺤﻴﺔ".
وﺗﻮﻟﻰ كوهلر ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ في ﻳﻮﻧﻴﻮ/تموز 2017، فيما تأتي استقالته ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ الصحرواية، وكانت آخر ﺟﻮﻟﺔ عقدت بين الأطراف المتنازعة (المغرب والبوليساريو) في ﻣﺎﺭﺱ/أذار ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ أنطونيو جوتيريس عن ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ، ﻭﺛﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻓﻲ "ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ"، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ "ﻳﺄﺳﻒ ﺑﺸﺪﺓ" ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻔﻬﻤﻬﺎ.
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