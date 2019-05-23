محمد بن زايد يهنئ "مودي" بفوز حزبه في الانتخابات الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الخميس، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بنجاح عملية الانتخابات التشريعية، وفوز حزبه "بهاراتيا جاناتا" فيها، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده.

وخلال اتصال هاتفي، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، معربًا عن تمنيه للهند وشعبها الصديق مزيدا من التطور والازدهار للانتقال إلى مستقبل مشرق.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه بلاده وشعبها، معربا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تنمية العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف جوانبها، معربين عن أملهما أن تشهد مزيدا من التطور والتقدم خلال المرحلة المقبلة بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء.



