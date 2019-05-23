إسرائيل تجلي آلاف المستوطنين من حدود غزة بعد انتشار الحرائق

اضطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجلاء آلاف المستوطنين من منازلهم على حدود غزة، بعد زيادة مدى الحرائق الناجمة عن موجة حر تضرب المنطقة.

والتهمت الحرائق الأحراش المحتلة والتجمعات المحيطة بقطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مستوطنات كارميا وزكيم بسبب الحريق الكبير المندلع هناك.





وكشفت وسائل إعلام عبرية أنه تم توجيه 40 سيارة إطفاء و5 طائرات للمشاركة في إخماد الحريق.

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من جانبه، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لهيئة الأمن القومي والوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، بالعمل فورًا على جلب طائرات إطفاء من الخارج لإخماد هذه الحرائق.



وتحدث نتنياهو مع وزير الأمن الداخلي ومع رئيس مصلحة الإطفاء في أعقاب موجة الحرائق؛ حيث يتابع التطورات عن كثب.

وتوجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى حدود غزة لمتابعة الجهود المبذولة لإخماد النيران.



ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل الاستغاثة من اليونان وكرواتيا وقبرص للمشاركة في عمليات الإخماد.

وفي الضفة الغربية، حاولت وسائل إعلام عبرية إلصاق التهمة بفلسطينيين في عملية إشعال النيران، إلا أن أحد مقاطع الفيديو المنشور قبل أيام فضح مجموعة من المستوطنين خلال تعمدهم إشعال هذه النيران.