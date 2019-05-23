الناتو يؤكد جاهزيته لمواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية

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وكالة الأنباء الفرنسية AFP33 مشاهدة
مقر حلف الناتو
أكد أمين عام الحلف الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الخميس، أن الحلف جاهز لمواجهة هجمات روسيا الإلكترونية عبر استخدام كل الوسائل المتاحة.
وجاءت تحذيرات ستولتنبرج، وسط تأهب دول الحلف، لمواجهة أي محاولة من روسيا للتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي بدأت في بريطانيا وهولندا، الخميس لاختيار 751 نائبا ببرلمان التكتل.
وتتهم الدول الغربية روسيا بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية لشل البنى التحتية لأوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا تماماً.
وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: "لكي يأخذ الردع تأثيره الكامل يجب أن يعلم المهاجمون المحتملون أننا لسنا محصورين بالرد في الفضاء الإلكتروني عندما تتم مهاجمتنا في ذلك الفضاء.. نستطيع أن نستخدم وسنستخدم مجموعة كاملة من القدرات المتاحة لنا".
وذكر هانت أن المركز البريطاني الوطني لأمن المعلوماتية قدم تفاصيل عن نشاطات روسية خبيثة في 16 من دول الناتو الـ29 خلال الأشهر الـ18 الماضية.
واتهم "وكلاء" روس بمحاولة التلاعب بنظام التصويت في 2014، وتأخير النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في أوكرانيا التي تلت الإطاحة بالرئيس المدعوم من روسيا.
ورفض كل من ستولتنبرج وهانت الكشف عن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الحلف الذي تأسس خلال الحرب الباردة، ولا تزال روسيا تعتبره تهديداً رئيسياً لأمنه القومي.
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