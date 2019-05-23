الان تتابع رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إعاقة ترامب للعدالة واضحة ولا يمكن إنكارها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 7:27 م, 23 مايو 2019 م التعليقات: 0 قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن إعاقة الرئيس دونالد ترامب للعدالة واضحة ولا يمكن إنكارها، حسبما ذكرت رويترز في نبأ عاجل.

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