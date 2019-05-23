الان تتابع الحكومة البريطانية تقرر تأجيل التصويت على البريكسيت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 7:20 م, 23 مايو 2019 م التعليقات: 0 قررت الحكومة البريطانية تأجيل التصويت على البريكسيت، حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية في نبأ عاجل.

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