الخارجية الروسية تحذر من إنشاء خطوط تقسيم جديدة في الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ أن "​موسكو​ ترى أنه من المهم عدم إنشاء خطوط تقسيم جديدة في منطقة ​الشرق الأوسط​"، مشيرة إلى أن "هذا المسار خطير".

ولفت فيرشينين للصحفيين، معلقًا على إمكانية إنشاء "ناتو عربي" ضد ​إيران​، على هامش مؤتمر "قراءات ليخاتشوف" الـ19 الدولي في سان بطرسبورغ، إلى أن "فيما يتعلق بإنشاء التحالفات المختلفة، تحالفات ظرفية أو أحلاف، فنحن نرى أنه من الأهمية بمكان- وفقًا للوضع الحالي- عدم إنشاء تلك الخطوط"، موضحًا أنه "على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخصوصًا إذ كانت هذه التوجهات تستخدم الخلافات الطائفية؛ فإن هذا المسار خطير. نحن بحاجة للبحث عما يوحدنا في هذه المنطقة".

وكان فيرشينين قد أكّد للصحفيين أنه "ليس من المناسب أن تكون وسيطا لشيء لم يوجد بعد"، عندما سُئلَ عن احتمال التوسط الروسي بين إيران والدول العربية.

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ويذكر أن وكالة "رويترز" نقلت في نيسان الماضي، عن مصادر مطلعة أن مصر نأت بنفسها عن الجهود الأميركية لتشكيل "ناتو عربي" على غرار ​حلف شمال الأطلسي​ هدفه "التصدي" لسياسات طهران.

ووفقا للمصادر، فإن مصر قد أبلغت قرارها للولايات المتحدة والجهات الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعمل على وضع أسس لتشكيل "تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط" (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه "​الناتو​ العربي") الذي يفترض أن يشمل وفقًا للمخططات الأميركية، ست دول خليجية عربية هي ​البحرين​ وقطر و​الكويت​ و​الإمارات​ وعمان و​السعودية​، إضافة إلى مصر والأردن.