اخبار العالم

الخارجية الروسية تحذر من إنشاء خطوط تقسيم جديدة في الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ أن "​موسكو​ ترى أنه من المهم عدم إنشاء خطوط تقسيم جديدة في منطقة ​الشرق الأوسط​"، مشيرة إلى أن "هذا المسار خطير".

ولفت فيرشينين للصحفيين، معلقًا على إمكانية إنشاء "ناتو عربي" ضد ​إيران​، على هامش مؤتمر "قراءات ليخاتشوف" الـ19 الدولي في سان بطرسبورغ، إلى أن "فيما يتعلق بإنشاء التحالفات المختلفة، تحالفات ظرفية أو أحلاف، فنحن نرى أنه من الأهمية بمكان- وفقًا للوضع الحالي- عدم إنشاء تلك الخطوط"، موضحًا أنه "على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخصوصًا إذ كانت هذه التوجهات تستخدم الخلافات الطائفية؛ فإن هذا المسار خطير. نحن بحاجة للبحث عما يوحدنا في هذه المنطقة".

وكان فيرشينين قد أكّد للصحفيين أنه "ليس من المناسب أن تكون وسيطا لشيء لم يوجد بعد"، عندما سُئلَ عن احتمال التوسط الروسي بين إيران والدول العربية.

Advertisements

ويذكر أن وكالة "رويترز" نقلت في نيسان الماضي، عن مصادر مطلعة أن مصر نأت بنفسها عن الجهود الأميركية لتشكيل "ناتو عربي" على غرار ​حلف شمال الأطلسي​ هدفه "التصدي" لسياسات طهران.

ووفقا للمصادر، فإن مصر قد أبلغت قرارها للولايات المتحدة والجهات الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعمل على وضع أسس لتشكيل "تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط" (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه "​الناتو​ العربي") الذي يفترض أن يشمل وفقًا للمخططات الأميركية، ست دول خليجية عربية هي ​البحرين​ وقطر و​الكويت​ و​الإمارات​ وعمان و​​، إضافة إلى مصر والأردن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية تحذر من إنشاء خطوط تقسيم جديدة في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا