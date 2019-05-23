ستولتنبرغ أكد جهوزية "الناتو" لمواجهة الهجمات الإلكترونية لروسيا

أكّد الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي- الناتو" ينس ستولتنبرغ أنّ "الحلف جاهز لمواجهة هجمات روسيا الإلكترونية".
وركّز في مؤتمر صحافي مشترك في لندن، مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، على أنّه "لكي يأخذ الردع تأثيره الكامل، يجب أن يعلم المهاجمون المحتملون أنّنا لسنا محصورين بالردّ في الفضاء الإلكتروني عندما تتمّ مهاجمتنا في ذلك الفضاء"، موضحًا "أنّنا نستطيع أن نستخدم وسنستخدم مجموعة كاملة من القدرات المتاحة لنا".
وتتّهم الدول الغربية، روسيا بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016، واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية لشلّ البنى التحتية لأوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا تمامًا.
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