القضاء الأوروبي أكد حكما على مارين لوبان يقضي بإجبارها دفع 300 ألف يورو

ردّت محكمة العدل الأوروبية طعنًا لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية رئيسة "التجمع الوطني" مارين لوبان، قدّمته احتجاجًا على حكم قضى بإجبارها على دفع حوالى 300 ألف يورو، لقيامها بمنح وظيفة وهميّة لمعاونة لها، هي حاليًّا مرشّحة للانتخابات الأوروبية، من نهاية 2010 حتّى مطلع 2016.
وكانت لوبان قد أعلنت الطعن في الحكم بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية في 19 حزيران 2018. وقد فتح القضاء الفرنسي أيضًا تحقيقًا في هذه القضية.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أنّ لوبان لم تتمكّن من إثبات أنّ مساعدتها كاترين غريسيه كانت تقوم فعليًّا بمهام لصالحها".
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