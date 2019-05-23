هنأ رئيس وزراء باكستان عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي بفوز حزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يتطلع "للعمل معه من أجل السلام والتقدم والرخاء في جنوب آسيا".
يذكر أنه شابت التوترات علاقة البلدين في الأشهر القليلة الماضية بعد مواجهة شملت قصفًا جويًا من كلا الجارتين ضد بعضهما البعض ووصلت إلى اشتباك جوي قصير قبل أن تهدأ التوترات.
وفيما يحتمل أن يكون تحذيرًا للهند أعلنت باكستان أيضًا عن إجراء تدريب على إطلاق الصاروخ الباليستي شاهين 2 الذي تقول إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمسافة تصل إلى 2414 كيلومترًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي بالفوز في الانتخابات ويدعو للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.