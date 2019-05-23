رئيس وزراء باكستان يهنئ نظيره الهندي بالفوز في الانتخابات ويدعو للسلام

هنأ رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​ نظيره ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ بفوز حزبه الهندوسي ​بهاراتيا جاناتا​ في ​الانتخابات​، مشيرًا إلى أنه يتطلع "للعمل معه من أجل السلام والتقدم والرخاء في جنوب آسيا".

يذكر أنه شابت التوترات علاقة البلدين في الأشهر القليلة الماضية بعد مواجهة شملت قصفًا جويًا من كلا الجارتين ضد بعضهما البعض ووصلت إلى اشتباك جوي قصير قبل أن تهدأ التوترات.

وفيما يحتمل أن يكون تحذيرًا للهند أعلنت باكستان أيضًا عن إجراء تدريب على إطلاق الصاروخ الباليستي شاهين 2 الذي تقول إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمسافة تصل إلى 2414 كيلومترًا.