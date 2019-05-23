النشرة: الاسواق في العاصمة السورية تشهد حركة كثيفة خلال شهر رمضان

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​شهر رمضان​ عاد هذا العام في دمشق كما قبل الحرب وافضل من كل سنوات الحرب بعد عودة الامن والامان الى اغلب المناطق السورية عامة وبعد تأمين العاصمة دمشق تماما من ​الارهاب​ حيث تشهد اسواق العاصمة حركة كثيفة وحالها افضل من، وبدا الاكتظاظ في الاسواق بعد الافطار ما يعيد الى الذاكرة الاجواء قبل الحرب".

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