انفجار سيارة مفخخة في مدينة القائم العراقية قرب الحدود السورية

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة ثالث، ب​تفجير​ ​سيارة مفخخة​ استهدف مدينة القائم العراقية الواقعة قرب الحدود السورية.

ونقل موقع "​السومرية​ نيوز" عن قائمقام المنطقة أحمد الدليمي، تأكيده سقوط ضحايا في التفجير الذي هز المدينة الواقعة في محافظة ​الأنبار​.

وأشار الدليمي إلى أن السيارة المفخخة كانت مركونة في مرآب في منطقة الكرابلة في القائم، قبل أن تنفجر في ساعات بعد الظهر.

يذكر أنه قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في حادث مشابه في 11 كانون الثاني 2019 بعدما انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبية بمدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا. وذكر مركز الإعلام الأمني العراقي، حينها أن "اعتداء إرهابياً بواسطة عجلة مفخخة، من نوع (كيا - حمل) كانت مركونة قرب إحدى الأسواق بقضاء القائم في محافظة الأنبار، ما أدى إلى وقوع ضحايا".