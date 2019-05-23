بوغدانوف: بوتين يستعد لزيارة السعودية قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ بأن "زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى المملكة العربية ​السعودية​ يجري الإعداد لها".

وفي تصريح له، ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة بوتين للسعودية قيد الإعداد، اوضح بوغدانوف أن "هذا السؤال هو من اختصاص الإدارة الرئاسية. لكن بطبيعة الحال تجري الاستعدادات للزيارة".

وكان أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق بأن "موعد زيارة بوتين، إلى ​المملكة العربية السعودية​، لم يتحدد بعد، والتحضيرات جارية".

وكان أعلن في وقت سابق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن "موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة".