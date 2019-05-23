إرتفاع حصيلة أعمال العنف بعد الانتخابات في أندونيسيا إلى سبعة قتلى

أعلت ​الشرطة الإندونيسية​ "ارتفاع حصيلة أعمال ​العنف​ الّتي تلت اعادة انتخاب الرئيس الأندونيسي ​جوكو ويدودو​، إلى سبعة قتلى"، بزيادة قتيل واحد عن يوم أمس الأربعاء، في أعقاب ليلتين من المواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة في العاصمة الأندونيسية.

وعُزّزت ​قوى الأمن​ للسيطرة على المواجهات الّتي أصابت بالشلل وسط ​جاكرتا​ ليلة الثلثاء- الأربعاء، بحيث انتشر حوالي 58,000 من أفراد الشرطة والجيش في العاصمة، في مقابل حوالى 30،000 في وقت سابق، فيما هاجم متظاهرون مرّة أخرى ​قوات الأمن​ مساء الأربعاء.

ومنذ الإعلان الرسمي عن إعادة انتخاب ويدودو، يرفض أنصار المرشح برابوو سونبيانتو الاعتراف بهزيمته، وقد نزلوا الى الشوارع للتنديد بعمليات تزوير. ويريد فريقه رفع دعوى استئناف إلى المحكمة الدستورية.