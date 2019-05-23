زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سفير مملكة هولندا في لبنان يان والتزمان في مكتبه، حيث اطلع منه على التصنيف الأمني الجديد لمحافظة بعلبك الهرمل لدى سفارة هولندا.
واشار المحافظ خضر في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "اهلا وسهلا بالسواح الهولنديين في بعلبك بعد ان تم رفع حظر زيارة مدينة الشمس من قبل سفارة بلادهم، وهنيئا لأهل الكرم والضيافة العودة الى الخارطة السياحية".
واعتبر خضر الذي يتابع عن كثب هذا الملف، أن "الفضل الأول والأخير في ذلك يعود للأجهزة الأمنية التي ضحت وسهرت على أمن بعلبك الهرمل وأهلها".
كانت هذه تفاصيل خبر خضر: رفع الحظر عن زيارة الهولنديين لبعلبك من قبل سفارة بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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