اعتصام لجمعية رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في عيتا الشعب

لبت "جمعية رعاية الاطفال " لذوي الاحتياجات الخاصة في ​عيتا الشعب​ قضاء ​بنت جبيل​، دعوة "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في ​لبنان​"، الى الاعتصام لمطالبة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بالايفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاههم، شارك فيه رئيسة الجمعية دعد اسماعيل، المنسقة مريم سرور والهيئتان الادارية والتعليمية وفاعليات تربوية واجتماعية من البلدات المجاورة.

وتخلل الاعتصام كلمات لأهالي ​الطلاب​ أكدوا فيها "دعمهم ومؤازرتهم لاي تحرك تقوم به المؤسسات والجمعيات يخدم حقوق اولادهم وامنهم الاجتماعي".

وعبر الاطفال والتلاميذ عن "رغبتهم بمتابعة دراستهم وتلقي الخدمات ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع ومتابعة حياتهم"، ورفعوا لافتات للمطالبة "بحقوقهم في التعليم و​الحياة​ والعيش بكرامة وحق الرعاية".