حاصباني: ميزانية لبنان تحقق الاستقرار المالي لا الإصلاح الضروري

ركّز نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، على أنّ "مسودّة الميزانية الّتي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة عليها تحقّق استقرار الوضع المالي للدولة المثقلة بالديون، لكنّها لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الهيكليّة الكبيرة الّتي يحتاجها لبنان".
وأكّد في حديث إلى وكالة "رويترز"، أنّ "لديه بواعث قلق عميقة حيال التأخيرات في الاتفاق النهائي على الميزانية داخل مجلس الوزراء"، موضحًا "أنّنا تجنّبنا كارثة عبر ميزانيّة الاستقرار هذه، لكن هناك الكثير الّذي يتعيّن القيام به على صعيد الإصلاح الهيكلي لبناء النمو من أجل تفادي أي مشاكل في المستقبل".
ولفت حاصباني إلى أنّ "هناك أفكارًا إضافية قيد النقاش تُعدّ صالحة، لكنّها لا تزيد على نقاط صغيرة وتدريجيّة"، مبيّنًا "أنّني لا أقول إنّها لا تستحقّ النقاش، لكن العائد على الوقت المستثمر في الأسبوع الأخير أو نحوه لم يكن كبيرًا".
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