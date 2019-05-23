رامبلنغ زار فضل الله: نتمنى أن ينعم لبنان بالاستقرار الاقتصادي والسياسي

شدّد ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، خلال زيارته السيد ​علي فضل الله​، على أنّ "بلاده تتمنّى أن ينعم لبنان بالاستقرار الاقتصادي والسياسي"، مؤكّدًا "السعي لتعزيز العلاقات اللبنانية- البريطانية".

وبعد الزيارة، قام السفير والوفد المرافق بزيارة إلى "ثانوية الكوثر"- ​طريق المطار​، التابعة لـ"​جمعية المبرات الخيرية​"، حيث كان في استقباله المدير العام للجمعية ومديرة الثانوية الدكتورة رنا إسماعيل. وتنقّل رامبلنغ في صفوف الثانويات من روضات الأطفال إلى الصفوف العليا، واطّلع على الأعمال الفنيّة والإبداعيّة للتلاميذ، وحرص على توجيه بعض الأسئلة وإدارة حوار مع الطلاب، مستمعًا إلى ردودهم، ومثنيًا على إجاباتهم.

كما أشاد السفير بـ"الدور الرعائي والاجتماعي والتربوي لـ"جمعية المبرات الخيرية"، مؤكّدًا أنّ "لهذا الدور آثاره الإنسانيّة والعلميّة والأخلاقيّة المميّزة في لبنان، مشدّدًا على "التواصل المستمرّ مع الجمعية".