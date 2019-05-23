بدء جلسات الاستماع التمهيدية كارلوس غصن في طوكيو

وصل الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز ​كارلوس غصن​ مع فريقه القانوني إلى مقر ​محكمة​ في ​طوكيو​، لبدء جلسات الاستماع التمهيدية التي تسبق محاكمته.

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.

يذكر انه أُطلق سراح غصن بكفالة قيمتها 4.5 مليون ​دولار​ لحين محاكمته، ووفقا لشروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.

وعلق غصن على المملف قائلا إنه "ضحية انقلاب من مجلس الإدارة". واتهم زملاءه السابقين في نيسان "بطعنه من الظهر".