الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية أمس وألقى قنبلة صوتية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 22 أيار 2019 الساعة 14:40 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر، لمدّة دقيقتين، وألقى قنبلة صوتية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 21:25، خرق زورق حربي مماثل البقعة المائية المذكورة لمسافة حوالى 120 مترًا، لمدّة دقيقة واحدة، وعمل على توجيه كاشف ضوئي وخرطوم مياه باتجاه مركب صيد لبناني داخل المياه الإقليمية اللبنانية".
وبيّنت المديرية أنّه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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