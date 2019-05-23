وفد من المجلس النسائي عرض للجميل اقتراح قانون لتبني الكوتا بالانتخابات البلدية

التقى رئيس "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​سامي الجميل​، وفدًا من ​المجلس النسائي​ اللبناني برئاسة المحامية إقبال دوغان، الّذي عرض للجميل اقتراح قانون لتبنّي "​الكوتا النسائية​" في ​الانتخابات البلدية​، طالبًا دعم الحزب لاقتراح القانون.

وأبلغ الجميل، الوفد الزائر خلال اللقاء "أنّه كان تقدّم عام 2010 باقتراح قانون يتضمّن "كوتا نسائية" بنسبة 30 بالمئة على الأقل في الانتخابات البلدية، على ألّا تقبل أيّ لائحة لا تتضمّن هذه "الكوتا"، وقد حدّدت جلسة لمناقشة الاقتراح في ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات يوم الإثنين المقبل"، مقترحًا "توحيد الجهود في هذا الإطار".

وقد أبدى المجلس النسائي دعمه لاقتراح الجميل.