الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة اليوم

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 23 أيار 2019 ما بين الساعة 4:35 والساعة 5:55، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".