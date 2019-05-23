النائب عطا الله: تكتل لبنان القوي حاضر بقوة في الحكومة واللجان

اشار عضو تكل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطاالله​ عبر ​تويتر​ قائلا:"العمل الكبير الذي قام به النائب ​إبراهيم كنعان​ و​لجنة المال والموازنة​ وإثباتهم لفضيحة التوظيف الانتفاعي الانتخابي يجب أن تتلقفه كل الكتل السياسية برفع الغطاء عن المتجاوزين وتطبيق القوانين حفظا لحقوق المواطن والدولة"، مضيفا:" في ​الحكومة​ وفي اللجان تكتل لبنان القوي حاضر بقوة".

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