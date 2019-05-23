أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية، نصّت على أنّه "يُعلن يوم السبت في الخامس والعشرين من شهر أيار 2019 يوم عطلة وطنية، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"، وتقفل جميع المؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات الّتي تخضع لدوام خاص وتعمل أيام السبت".
ودعت المذكرة إلى أن "تُخصّص الحصة الأولى من يوم الإثنين الواقع فيه 27 أيار 2019 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، لشرح أهميّة هذه المناسبة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بإقفال المؤسسات العامة في 25 أيار لمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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