مذكرة بإقفال المؤسسات العامة في 25 أيار لمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"

أصدر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مذكرة إدارية، نصّت على أنّه "يُعلن يوم السبت في الخامس والعشرين من شهر أيار 2019 يوم عطلة وطنية، بمناسبة "​عيد المقاومة والتحرير​"، وتقفل جميع المؤسسات العامة والبلديات وجميع ​المدارس​ و​الجامعات​ الّتي تخضع لدوام خاص وتعمل أيام السبت".

ودعت المذكرة إلى أن "تُخصّص الحصة الأولى من يوم الإثنين الواقع فيه 27 أيار 2019 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، لشرح أهميّة هذه المناسبة الوطنية".