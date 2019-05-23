هوك: ترامب هو من سيتخذ قراراً عسكرياً بشأن طهران

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من سيتخذ قراراً عسكرياً بشأن طهران.
وأشار إلى ان "الاستخبارات الأميركية بدأت ترصد تهديدات إيرانية لمصالحنا في المنطقة"، لافتا إلى ان "التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة، لكن تعزيز القوات الأميركية في المنطقة ردع طهران".
وأوضح هوك في لقاء مع قناة "الحرة" أن واشنطن لديها معلومات أكيدة أن إيران كانت تخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها. ورأى ان "ما ستؤول إليه الأمور في الأسابيع المقبلة يعود إلى طهران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب قال إنه يرحب بأي مكالمة من النظام الإيراني إذا كان الأخير معنيا بالتفاوض.
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