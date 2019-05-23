هوك: ترامب هو من سيتخذ قراراً عسكرياً بشأن طهران

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ​إيران​ ​براين هوك​ ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هو من سيتخذ قراراً عسكرياً بشأن ​طهران​.

وأشار إلى ان "​الاستخبارات الأميركية​ بدأت ترصد تهديدات إيرانية لمصالحنا في المنطقة"، لافتا إلى ان "التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة، لكن تعزيز ​القوات الأميركية​ في المنطقة ردع طهران".

وأوضح هوك في لقاء مع قناة "الحرة" أن ​واشنطن​ لديها معلومات أكيدة أن إيران كانت تخطط لشن هجمات على ​الولايات المتحدة​ أو حلفائها. ورأى ان "ما ستؤول إليه الأمور في الأسابيع المقبلة يعود إلى طهران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب قال إنه يرحب بأي مكالمة من ​النظام الإيراني​ إذا كان الأخير معنيا بالتفاوض.