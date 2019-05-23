شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: تنظيم الحمدين أشبه بطفل أحمق لا يرى ولا يسمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الشيخ فهد بن عبد عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تنظيم الحمدين بالطفل المتهور الذى يقود بسرعة جنونية تؤدى إلى توريط بلاده.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إن تنظيم الحمدين أشبه بقصة الطفل يقود بسرعةٍ جنونية تجعلك تتأكد أنه سيلقى حتفه قريبآ!

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وأضاف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى أن الغباء والغرور والغطرسة جعلت هذا الطفل الأحمق لايرى ولايسمع ولايقتنع بالنصيحة حتى ويستمر بإحراق الوقود ليحرق نفسه .