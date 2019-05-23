جماعة الرباط تكشف حقيقة تخصيص حافلات “وردية” للنساء

وسط الحديث عن تخصيصها حافلات “وردية”، خاصة بالنساء، نفت جماعة الرباط، التي تسيرها أغلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، صحة الخبر.

وقال لحسن العمراني، نائب عمدة العاصمة في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي قرار بتخصيص حافلات للنساء.

وأوضح العمراني أن الخدمة الجديدة للحافلات، التي ينتظر أن تنطلق في العاصمة في شهر يوليوز المقبل، ستبدأ بما يقارب 100 حافلة، معتبرا أنه “غير منطقي أن تخص نصفها للنساء”.

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وعن حديث سابق لعمدة الرباط بتخصيص حافلات للنساء، قال العمراني إن العمدة محمد الصديقي كان يتحدث عن زيارة سابقة له لليابان، لاحظ فيها تخصيص الحافلات في بعض الأماكن، والمناسبات للنساء.

ولم يستبعد العمراني أن يتم تشغيل 180 سائقة في أسطول الحافلات الجديد، الذي سيدخل العاصمة، غير أنه يعتبر في الوقت ذاته أن تشغيل النساء في سياقة الحافلات لا يعني أنهن سينقلن النساء فقط.