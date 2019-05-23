فاجعة جديدة..حادث “بيكوب” على متنها 23 عاملة زراعية نواحي بني ملال

تعرضت سيارة من نوع “بيكوب”، كانت تقل عدد من العاملات الزراعيات، لحادث سير، اليوم الخميس، في منطقة ولاد كناو إقليم بني ملال، تسبب في إصابة عدد من العاملات.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن حادث سير تعرضت له سيارة كانت تقل 27 عاملة زراعية، ظهر اليوم، تسبب في إصابة 5 عاملات بجروح متفاوتة الخطورة .

وأضاف المصدر ذاته أن الباب الخلفي للسيارة فتح فجأة ما تسبب في سقوط العاملات الـ 5 وسط الطريق، فيما لم تسجل اَي خسائر في الأرواح.

وشهد مكان الحادث حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل المصابات إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال.