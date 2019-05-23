الحكومة تصادق على مرسوم يهم موظفي الأمن تنفيذا لتعليمات الملك- التفاصيل

خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدها بعد زوال اليوم الخميس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال مصطفى الخلفي، إن الحكومة في اجتماعها صباح اليوم، صاقت على مشروع مرسوم، تم إعداده “تطبيقا للتعليمات السامية للملك”.

وأوضح الخلفي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، عملت على “إعداد مشروع مرسوم، للتدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية، وتحسين العرض الأمني، والاستجابة لحاجيات المواطنين، وتشجيع الموظفين على القيام بعملهم”.

وينص المرسوم، بحسب الخلفي، على “تنظيم مباراة عميد الشرطة ممتاز، وأيضا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة”.

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كما يهدف إلى “تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي، ثم إدماح الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني، ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم”.

وأفاد الوزير بأن المرسوم، سيعيد النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة.

كما سيحسن المرسوم، الوضعية المادية للموظفين، “عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة لموظفي الأمن”.