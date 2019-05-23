رسمياَ..برشلونة يعلن عن صفقة جديدة من هولندا

صفقة جديدة تلك التي أبرمها نادي برشلونة الاسباني، اليوم الخميس، بتعزيز صفوفه باللاعب لودوفيت ريس،ةمن صفوف نادي غرونيجن الهولندي.
الاعلان الرسمي عن الصفقة، أكده جرونينجن الهولندي، موضحا بأن لاعبه لودوفيت ريس، وقعةعقداى لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين أورو.
ومن المرتقب أن يكون للمدرب ارنستو فالفيردي، القرار الاخير في ضم صاحب18 إلى تداريب ومعسكر الفريق الأول، أو منحه فرثة الاحتكاك بداية بفريق الشُبان، قبل لحاقه برفاق ليونيل ميسي، تأهبا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، والذي قد يعرف تغييرات عديدة، بحثاَ عن اللقب الأوروبي الضائع.
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