عبد الرؤوف يغادر المستشفى العسكري

غادر الفنان المغربي، عبد الرحيم التونسي، المعروف بلقب عبد الرؤوف، الأسبوع الماضي، المستشفى العسكري، ليستكمل العلاج في منزله.
وكشفت مصادر مقربة من عبد الرؤوف، اليوم الخميس، أن الطاقم الطبي، الذي أشرف على الوضع الصحي للفنان، سمح له بالعودة إلى منزله، واستكمال العلاج فيه، بعدما تحسنت حالته الصحية.
وكان الملك محمد السادس قد أمر بنقل عبد الرؤوف إلى المستشفى العسكري، لتلقي العلاج، بعد أن اشتد عليه المرض.
واضطر عبد الرؤوف بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة ضيق في التنفس وتقدمه في السن إلى اعتزال الفن، بعدما أضحك أجيالا من الجمهور المغربي.
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