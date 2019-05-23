حرائق في مختلف أنحاء البلاد تزيد احتمال طلب مساعدة دولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت مجموعة من الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الخميس، في ظل موجة حر استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرارها حتى يوم غد، الجمعة، بدرجات حرارة قد تتجاوز الـ44 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما تدرس الحكومة الإسرائيلية طلب مساعدة دولية من خلال مروحيات إطفاء خاصة.

وتحاول عشرات طواقم الإطفاء، بمساندة طوفات ومروحيات، دفعت بها سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، السيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت بعد ظهر اليوم، في مناطق وادي الخليل، الذي يمتد بين جبل الخليل ومناطق السهل الساحلي، وبالقرب من بيت شيمش، غربي مدينة القدس، بالإضافة إلى حرائق طالت مناطق عدة.

وأجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، جلسات استشارية لتقييم الوضع مع اتساع دائرة الحرائق والصعوبة التي تواجهها طواقم الإطفاء في السيطرة عليها عاى اختلاف مواقع اندلاعها.

وفي بيان صدر عنه، قال إردان إنه أوعز إلى طواقم الإطفاء والإنقاذ الاستعداد لاستقبال دعم دولي قد تلجأ الحكومة إلى طلبه للمساعدة في إخماد الحرائق في حالة استمرارها وفشل الطواقم في السيطرة عليها.

وطلب إردان مواصلة استعداد طواقم الإطفاء لمواجهة الحرائق التي من المتوقع أن تندلع غدًا، في ظل الأجواء شديدة الحرارة، التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها غدا. وأشار إردان إلى أنه أصدر تعليماته إلى أجهزة الأمن بالشروع في التحقيق بالملابسات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن طواقم الإطفاء، نجحت بالسيطرة جزئيًا على حريق شب في منطقة أحراش هشيمة في محيط مدينة "إلعاد" القريبة من موديعين، وعمل في المنطقة أكثر من عشرين طاقم إطفاء إلى جانب طائرات مروحية.

واتسعت دائرة الحريق الذي اندلع في أربع مراكز مختلفة في المنطقة المحيطة ببيت شيمش، والتي دفعت السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء كيبوتس "هرئيل" قرب القدس. كما تم إغلاق شارع رقم 443 المؤدي وإخلاء بعض التجمعات في محيط مستوطنة موديعين الواقعة على بعد عدّة كيلومترات من مدينة رام الله.

وأعلنت سلطة الإطفاء عن التعبئة العامة واستدعاء كافة رجال الإطفاء في ما يعرف إسرائيليا بـ"منطقة المركز"، وسط البلاد. وأوضح الناطق باسم سلطة الإطفاء أنه في الوقت الحالي لم تنجح الطواقم بالسيطرة على مختلف الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة.

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وأكد أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء استنشاق الدخان، وتعرضت بعض المنازل لأضرار جراء تصاعد ألسنة اللهب، فيما لا تزال عشرات المنازل مهددة. وأضاف أنه "تم الإعلان عن تعبئة عامة لفرق مكافحة الحرائق".

وتابع "يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق بمساعدات طائرات إطفاء خاصة التي تحلق في سماء المنطقة طوال الوقت".

وفي هذا السياق، حذرت سلطة الإطفاء من إشعال النار خصوصًا في المناطق الحرشية والمفتوحة وقرب البيوت، كما حذرت من احتمالات شبوب حرائق في مناطق مفتوحة وحرشية في مختلف أنحاء البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة.

ونتيجة للحرائق المندلعة، شهدت حركة المرور وبرنامج عمل القطارات اضطرابات كبيرة، شملت إلغاء رحلات وتأخير وتأجيل بعضها في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إغلاق بعض شوارع وأزمات مرورية خانقة.

وفي مدينة رهط بمنطقة النقب، اندلعت النيران في منزل مكون من طابقين، ولم تتم السيطرة على ألسنة اللهب إلا بعد جهود كبيرة استغرقت ساعات، وأصيبت امرأة بجروج طفيفة جراء استنشاق الدخان، وتم نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج الطبي.

وفي شفاعمرو، اندلع، ظهر اليوم، حريق هائل منطقة حرشية بالقرب من منازل مأهولة في حي عصمان شرقي المدينة، ونجحت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بمساندة طائرات إطفاء خاصة وبمساعدة عدد من سكان الحي، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

والتهمت النيران مخزنين شمالي صحراء النقب، كما اندلع حريق في المناطق الشمالية للنقب الغربي بالإضافة إلى حرائق في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة المحاصر. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الشبهات تشير إلى أن بالون حارق تسبب في شبوب الحريق.

واندلع حريق بين باقة الغربية وميسر، قرب الشارع الرئيسي، ظهر اليوم، وقامت طواقم إطفاء بإخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات تذكر، فيما باشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.