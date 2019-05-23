قد يطرق بابك قريبًا: روبوت "فورد" لتوصيل الطلبات للمنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "فورد" مؤخرًا عن روبوت بساقين، باستطاعته السير على أرض غير مستوية، وصعود الدرج لتسليم الطرود، التي تصل أوزانها إلى 18 كيلو جرام، حتى باب المستلم.

وتخطط فورد لإقران الروبوتات، المطورة من قبل شركة(Agility Robotics) ، الواقع مقرها في ولاية أوريغون، مع شاحنات التسليم الذاتية القيادة لاختبار توصيل الطرود للعملاء.

الانفراد في الفكرة والابتكار

تعتبر مسألة تسليم الطرود مجالًا محتملًا لاستخدام السيارات والشاحنات الصغيرة الذاتية القيادة، لكن لم تقم أي شركة بعد بحل مشكلة كيفية إخراج المواد من السيارة، وتوصيلها إلى باب العميل، دون سائق بشري.

ويُظهر مقطع الفيديو المصاحب لإعلان فورد أن الروبوت، المسمى "ديجيت"، يُخرج نفسه من صندوق شاحنة التسليم قبل السير في الطريق ويتخطى الحواجز لتوصيل الطرد إلى باب منزل العميل.

صفات الروبوت الجديد

تنقل الروبوت، البالغ طوله ما يزيد قليلًا عن 150 سنتيمتر، والمجهز بكاميرات، ونظام "ليدار" باستخدام التكنولوجيا نفسها التي تسمح لشاحنة التسليم الذاتية القيادة باكتشاف العوائق على الطرق.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا بشركة فورد، الدكتور كين واشنطن "عندما تنقل السيارة الذاتية القيادة الروبوت (ديجيت) إلى وجهته النهائية، فإن بإمكانها أن تقدم لاسلكيًا جميع المعلومات التي يحتاجها الروبوت، بما في ذلك أفضل طريقة للوصول إلى باب المنزل".

Advertisements

وتوفر السيارة البيانات والطاقة، بحيث يمكن إعادة شحن الروبوت في الجزء الخلفي منها، مما يعني أنه ليس بحاجة إلى بطاريات ضخمة، كما يمكن استخدام مستشعرات السيارة لإنشاء خرائط تفصيلية توجه "ديجيت" إلى وجهته.

واقترح أيضًا أن هذه السيارات يمكن أن تُستخدم كسيارات أجرة، وسيارات توصيل في وقت واحد، حيث تنقل الطرود والركاب في الرحلة نفسها.

الاختبارات الأولية

وكانت شركة فورد قد اختبرت في السابق إمكانية التوصيل عبر شاحناتها الذاتية القيادة من خلال تعاونها مع شركة "دومينوز بيتزا"، وشركة توصيل المواد الغذائية، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الأميركية.

وأضاف واشنطن أن الشركة أرادت استكشاف كيفية تفاعل العملاء مع عمليات التسليم بدون سائق، لذلك كانت السيارات العادية مهيأة لتبدو وكأنها مركبات ذاتية القيادة، دون أن يتفاعل السائقون البشريون مع العملاء.

وتُعتبر مسألة إقناع العميل بالخروج إلى السيارة؛ للحصول بشكل يدوي على طعامه تحديًا للشركات التي تحاول تطوير تقنيةِ توصيلٍ ذاتيةِ القيادة، خاصةً في المدن، حيث قد تُضطر السيارة إلى التوقف على مسافة بعيدة من باب منزل العميل.

وتضمنت الاختبارات السابقة لشركة فورد إرسال رمز للعملاء على هواتفهم الذكية، مما أتاح لهم إمكانية فتح مقصورة ساخنة موجودة في السيارة تحتوي على البيتزا.

يُذكر أن فورد ليست الوحيدة التي تحاول استكشاف هذا المجال، إذ تقوم كل من "أمازون" و"فيديكس" بتجربة روبوتات تسليمٍ ذاتِ عجلات، وتقول فورد إنها "تريد إطلاق خدمة سيارات أجرة وتوصيلٍ ذاتيةِ القيادة بحلول عام 2021".