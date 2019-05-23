هجوم بطائرة مُسيّرة للحوثيين على منظومة الباتريوت بمطار نجران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، اليوم الخميس، استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بطائرة من دون طيار (مسيّرة)، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز K2 على مطار نجران".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن "العملية الهجومية استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران".

وأكد المصدر حسب القناة "نجاح العملية الهجومية التي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف الذي تقوده حول ما أعلنته الجماعة.

ولليوم الثالث على التوالي، يعلن الحوثيون عن استهداف مطار نجران بطائرات مسيرة، فيما أعلنت السعودية، الأربعاء، استمرار العمل في المطار بشكل طبيعي

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وكانت السعودية قد أعلنت دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، إذ تعد تلك المنطقة أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي باعتراضها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.