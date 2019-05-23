السعودية تشارك في «السلام من أجل الازدهار» دعماً للفلسطينيين

أعلنت السعودية مشاركتها في ورشة العمل التي تقام في البحرين «السلام من أجل الازدهار» دعماً للشعب الفلسطيني.

ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، بعد دعوة من البحرين التي ستقام في 25 و26 يونيو (حزيران) المقبل، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي المشاركة استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء.

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ويشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من وزراء المالية، حيث سيستعرضون الأفكار والفرص الاستثمارية في المنطقة، وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.

وكانت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية أصدرتا بياناً مشتركاً عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيون، لعيش حياة أفضل.

وأكدت الدولتان أن بحال تبني هذه الرؤية وتطبيقها، فإنها من الممكن أن تغير حياة الأشخاص وتضع المنطقة على الطريق نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً.