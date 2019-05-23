مانشستر سيتي يقترب من ضم لاعب يوفنتوس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبا من ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
موقع "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزي المهتم بأخبار أندية مدينة مانشستر، أكد أن بيب جوارديولا مدرب السيتي حريص على تدعيم مركز الظهير الأيمن بسبب اقتراب رحيل البرازيلي دانيلو لاعب الفريق.
وأضاف المصدر ذاته أن المدرب الإسباني، سيحصل على ميزانية كبيرة للتعاقدات الصيفية المقبلة، من أجل تحسين تشكيلة الفريق، والاستعداد للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن تكلف الصفقة خزينة "السيتيزنز" نحو 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حددته إدارة "البيانكونيري" لرحيل اللاعب.
يذكر أن كانسيلو شارك مع اليوفي هذا الموسم في 32 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها هدفا وأسهم بـ8 تمريرات حاسمة.
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