مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة غرب العراق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد قائم مقام مدينة القائم بمحافظة الأنبار العراقية، أحمد الدليمي، الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثالث في انفجار سيارة مفخخة في القضاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن الدليمي، قوله إن الحادث ناجم عن "سيارة مفخخة مركونة انفجرت، عصر اليوم، في مرآب منطقة الكرابلة في مدينة القائم ـ قرب الحدود مع سوريا".
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